اختيار أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية نتائج التصويت الذي أعلنته لاختيار أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بكرة القدم.

حصل الفرنسي "الغزال" تيري هنري على جائزة أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، بتصويت هيئة الإذاعة البريطانية.

© REUTERS / Darren Staples تيري هنري يبدأ مغامرته الأولى كمدير فني

متفوقا على البرتغالي رونالدو، اللاعب السابق الذي لعب في صفوف مانشستر يونايتد.

الفرنسي هنري والذي لعب في صفوف أرسنال اللندني تصدر القائمة بنسبة وصلت لـ45 في المئة من الأصوات، ليحتل البرتغالي رونالدو المرتبة الثانية بنسبة وصلت لـ14 في المئة.

فيما احتل الفرنسي إريك كانتونا اللاعب السابق لمانشستر يونايتد المرتبة الثالثة بنسبة وصلت لـ12 في المئة من الأصوات.

يذكر أن الفرنسي هنري لعب في صفوف أرسنال منذ العام 1999 ولغاية 2007 وفي عام 2012، مسجلا 175 هدفا في 258 مباراة بالإضافة لفوزه بطولة الدوري الإنجليزي مرتين.