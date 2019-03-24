مدرب الطواحين الهولندية يختار أفضل لاعب بمناسبة عيد ميلاده (فيديو)

حضر المدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني ضمن تصفيات يورو 2020.

مدرب المنتخب الهولندي أجاب على أسئلة الصحفيين المتعلقة باللقاء، ليتفاجئ بسؤال من أحد الصحفيين حول عيد ميلاده.

حيث بدأ الصحفي بتوجيه التهنئة لكومان بعيد ميلاده والذي صادف يوم 21 من الشهر الحالي، قائلا "يوم 21 مارس يعتبر يوما مميزا جدا في عالم كرة القدم، كان عيد ميلادك وكذلك لوثر ماتيوس، رونالدينيو، أنطوان غريزمان وجوردي ألبا، كل لاعبي النخبة، نعم".

فتابع الصحفي سؤاله لكومان "من تفضل؟" فأجابه كومان "عفوا"؟، ليكرر الصحفي سؤاله قائلا "من تفضل؟ من هو أو أفضل لاعب كرة قدم؟".

الصحفي: يوم ميلادك مميز حيث ولد في نفس اليوم كلا من رونالدينيو وجريزمان وجوردي ألبا، برأيك من الأفضل؟ 🗣️



كومان: ليونيل ميسي 🎙️ pic.twitter.com/zglwWcCKF1 — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢٤ مارس ٢٠١٩

ليجيبه الهولندي قائلا " الأفضل؟ الأفضل هو ليونيل ميسي"، متابعا قوله "لكنك لاتحب هذه الإجابة، على ما أعتقد، إذا كنت قادما من البرازيل".

ليجيبه الصحفي "لكنني أعيش في برشلونة".

ليكرر الصحفي سؤاله حول أفضل اللاعبيين الذين ولدوا في نفس تاريخ ميلاده، ليجيبه كومان بأن الأفضل هو روناليدينو، لأنه لعب لبرشلونة.

يذكر بأن المنتخب الهولندي سيلاقي نظيره الألماني اليوم الأحد، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.