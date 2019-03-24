نجم يوفنتوس يبعث برسالة لـ"بطل" الحافلة المصري... ويقرر مكافأته

قام اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بتوجيه الدعوة للطفل المصري رامي شحاته الذي أنقذ زملائه من حادث اختطاف حافلة المدرسة.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، جاء في رسالة ديبالا الصوتية للطفل رامي شحاتة: "سمعت عما فعلته. أنت حقا بطل. أود أن أدعوك لحضور مباراة في الملعب".

© Fotolia / fabiomax طفل مصري ينقذ 51 طالبا من الموت حرقا... وهكذا قررت إيطاليا تكريمه

رامي الذي يعيش في إيطاليا رفقة أسرته، أنقذ 51 من زملائه في المدرسة من الاختطاف على يد سائق الحافلة التي تقلهم للمدرسة.

وقام صاحب الـ13 عاما بالاتصال بوالده بعد أن أخفى هاتفه من الخاطف، وتم التعرف على طريق الحافلة عبر الـ GPS وتم إحباط محاولة الاختطاف.

وكان السائق السنغالي، قد هدد بإحراق الطلبة داخل الحافلة وصب فيها البنزين مشعلا النار، بالقرب من مدينة ميلان، اعتراضا على غرق المهاجرين.

يذكر أن وسائل إعلام إيطالية، أعلنت منح الطفل المصري رامي شحاته الجنسية الإيطالية، عقب دوره البطولي.