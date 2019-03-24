ريال مدريد يعلن تأسيس أكاديمية في العراق (فيديو)

بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أعرب "عبد المهدي عن بالغ ترحيبه بهذه الزيارة لدورها في تعزيز الجانب الرياضي الذي يحظى بدعم واهتمام الحكومة العراقية ويشكل أحد الوجوه الحضارية والإنسانية بين الشعوب، آملا أن تسهم هذه الزيارة بزيادة التعاون وخدمة العمل الرياضي وتطويره وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي ينال اهتمام شريحة كبيرة من العراقيين".

وأضاف أن "رئيس الوزراء بحث مع الوفد مد جسور التواصل وإنشاء مدارس خاصة للأطفال الموهوبين بكرة القدم في عدد من محافظات العراق".

وتابع البيان أن "الوفد ضم الدون كارلوس اسكديرو عضو مجلس إدارة نادي ريال مدريد ونائب الرئيس ومؤسس مؤسسة ريال مدريد، والدكتور اگناثيو بالومو المستشار الطبي والتقني للمؤسسة والمهندس حيدر عبد الكريم الراعي الرسمي للوفد، والكابتن نعيم صدام المستشار الفني لأكاديمية ريال مدريد في العراق".

هذا وتم الإعلان عن افتتاح أكاديمية ريال مدريد في العراق بشكل رسمي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد.