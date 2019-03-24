"نايكي" ساهمت في صفقة برشلونة الجديدة لأهداف تسويقية

بداية من الموسم المقبل سيكون الهولندي دي يونج لاعبا في صفوف نادي برشلونة الإسباني بعدما وقع للنادي الإسباني.

صفقة الانتقال التي تدخل بها عملاق صناعة الملابس والأدوات الرياضية "نايكي"، ليدفع جزءا من راتب اللاعب خلال تواجده في النادي الإسباني.

© AFP 2019 / غريزمان في دائرة اهتمامات برشلونة وبمبلغ خيالي

فبحسب شبكة "espn" الرياضية فإن "نايكي" ستساهم بجزء من راتب اللاعب بشرط كتابة اسم اللاعب الهولندي على قميصه باسم "فرانكي".

اللاعب صاحب الـ21 عاما وقع مع النادي الكتالوني مقابل 75 مليون يورو بالإضافة لـ11 مليون يورو كحوافز ستساهم فيها "نايكي".

وسيتم كتابة اسم اللاعب "فرانكي" على قميصه لأهداف تسويقية بحتة.

وبحسب خبراء الشركة فإن اللاعب سيجلب أرباحا تفوق ماتم صرفه على الصفقة، وهو الأمر الذي شجع الشركة الرياضية على دفع اللاعب اتجاه الفريق الأسباني بدلا من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان يرغب بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر بأن برشلونة و"نايكي" يرتبطان بعقد منذ العام 1998 وفي عام 2016 تم تمديد العقد لعام 2028، ويتلقى برشلونة بموجب العقد الجديد 105 مليون يورو سنويا بالإضافة لمكافآت تصل لـ160 مليون يورو خاضعة لشروط معينة.