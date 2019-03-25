بالفيديو... أهداف مباراة ألمانيا وهولندا (3-2) في تصفيات يورو 2020

اقتنص المنتخب الألماني، فوزا قاتلا ضد هولندا بنتيجة (3-2)، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

© REUTERS / Leon Kuegeler مباراة ألمانيا وهولندا شهدت موقفا إنسانيا بطله قائد منتخب "الطواحين" (فيديو+صور)

وسجل لألمانيا ساني في الدقيقة 15، وجنابري في الدقيقة 34، وشولز في الدقيقة 90، بينما سجل هدفي هولندا دي ليخت في الدقيقة 48، وديباي في الدقيقة 63.

وبذلك حصد منتخب ألمانيا أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف أيرلندا الشمالية المتصدر بـ6 نقاط من مباراتين.

ثم يأتي منتخب هولندا في المركز الثالث بـ3 نقاط من مباراتين، إستونيا في المركز الرابع دون نقاط وأخيرا بيلاروسيا دون نقاط أيضا.