الكشف عن تميمة بطولة "أمم أوروبا 2020" (فيديو)

تقديم التميمة الجديدة للبطولة جرى قبل لقاء منتخبي هولندا وألمانيا يوم أمس الأحد.
التميمة الجديدة حملت اسم "سكيلزي"، وكانت عبارة عن شاب يرتدي الزي الأزرق وبملامح وجه أوروبية وبشعر طويل، وعلى قميصه شعار البطولة.
🎇 What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were 🔥— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) ٢٤ مارس ٢٠١٩
Now it’s time for 𝙮𝙤𝙪 to join 👊
Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp
يذكر بأن البطولة ستقام في 2020، في الفترة الممتدة من 12 يونيو/حزيران ولغاية 12 يوليو/تموز، في 12 مدينة أوروبية في تجربة هي الأولى من نوعها للبطولة.
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