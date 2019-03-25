بالفيديو... أهداف مباراة إنجلترا والجبل الأسود (5-1) في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على نظيره منتخب الجبل الأسود، مساء اليوم الاثنين، بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

سجل الجبل الأسود هدف التقدم في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عن طريق ماركو فيشوفيتش.

ولكن الأسود الثلاثة تمكنوا من دك شباك الجبل الأسود بعد ذلك حيث سجل مايكل كين هدف التعادل في الدقيقة 30 قبل أن يحرز زميله روس باركلي الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 38 و59.

وفي الدقيقة 71 أحرز هاري كين الهدف الرابع، بينما أنهى رحيم ستيرلينج خماسية إنجلترا في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 6 نقاط في المركز الأول في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند نقطة واحدة في المركز الرابع.