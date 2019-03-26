بعد إصابة رونالدو المفجعة... الدون يتحدث عن غيابه من موقعة "مانشستر" في دوري الأبطال

أصيبت جماهير كرة القدم العالمية بصدمة كبيرة، بعدما خرج قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، ونجم يوفنتوس الإيطالي، مصابا من مواجهة بلاده ضد صربيا أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات "يورو 2020".

وأثارت إصابة رونالدو في مباراة البرتغال أمام صربيا بالتعادل بهدف لكل منهما، شكوك عدد كبير من متابعيه حول إمكانية غيابه عن مواجهة فريقه يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد في 10 أبريل/نيسان المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE البرتغال تتعادل مع صربيا في ليلة إصابة رونالدو (فيديو)

وعلق الدون على تلك الشكوك في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة " الديلي إكسبريس " البريطانية.

وقال رونالدو: "لست قلقا من تلك الإصابة، فأنا أعرف جسدي أكثر من كل الأطباء".

وتابع: "سأكون جاهزا في غضون أسبوع أو أسبوعين، وسأكون جاهزا للمشاركة أمام مانشستر يونايتد واللعب مرة أخرى".

وتحدث كريستيانو رونالدو: "بصدق أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد خلال المباراتين، وأعتقد أن لقاءنا أمام صربيا كان واحدا من تلك المباريات، التي لا تريد فيها الكرة دخول الشباك".

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وأردف: "أما عن ركلة الجزاء، أعتقد أننا كنا نستحقها، وإذا كان لدينا تقنية VAR في كل البطولات الأخرى، لماذا ليست موجودة هنا في التصفيات؟، أي شخص يفهم في كرة القدم سيرى أن البرتغال تستحق الانتصار في المباراتين".

وتعرض رونالدو، 34 عاما، إلى الإصابة في فخذه الأيمن عندما حاول الانطلاق بسرعة في الدقيقة 28 في مباراة الأمس، قبل أن يشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله تاركا مكانه لجناح بنفيكا بيتزي في الدقيقة 31 من عمر المباراة.