هكذا رد نورمحمدوف على قرار اعتزال منافسه كونور مغريغور

بعد أن أعلن الرياضي الإيرلندي، كونور مغريغور، أنه يريد الاعتزال، قام نظيره نجم الفنون القتالية المختلطة الروسي، حبيب نورمحمدوف، بالرد عليه.

وغرد نورمحمدوف عبر موقع "تويتر" قائلا "في الغابة يمكن أن يكون هناك ملك واحد فقط" مضيفا إلى التغريدة صورته المشهورة وهو يشير بالرقم واحد بإصبعه.

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019

ويشار إلى أن الإيرلندي، كونور ماكغريغور، أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" نهاية حياته المهنية في فنون القتال المختلطة.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

يذكر بأن المصارع الروسي تغلب على الإيرلندي ماكريغور في نزال أقيم، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية على بطولة الـ "يو أف سي 229" في الفنون القتالية للوزن الخفيف. وبعد نهاية الصراع، تشاجر نورمحمدوف مع شخص خارج الحلبة، وثم اجتاز الحاجز ووصل إلى المشجعين، حيث حصل شجار قصير.