ريال مدريد يجهز مفاجأة بشأن مبابي في سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية يحضر لها ريال مدريد، بشأن ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر مسؤولو الملكي صرف النظر عن ضم مبابي، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن تجهيز ريال مدريد 280 مليون يورو لضم مبابي.

🇫🇷 Kylian Mbappé has scored 11 goals in his last 10 games for club & country 🔥🔥🔥#EURO2020 pic.twitter.com/CGZtizEPjb — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 26, 2019

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان يفضل التركيز على ضم جناح ليفربول، السنغالي ساديو ماني، وكذلك جناح تشيلسي، البلجيكي إدين هازارد.

ويسعي نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية من أجل العودة لحصد البطولات في الموسم المقبل.