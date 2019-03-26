تسجيل
23:38 26 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    محمد صلاح

    مجلة تصنف محمد صلاح ضمن أفضل 10 مهاجمين في العالم

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    احتل المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المرتبة السادسة على قائمة أفضل 10 مهاجمين في العالم، وفقا لتصنيف مجلة "فور فور تو".

    جاء ذلك في تقرير نشرته المجلة البريطانية، اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار.

    وتقول المجلة إن صلاح قدم أداء مذهلا في موسم (2017-2018)، مشيرة إلى أن اللاعب الدولي المصري، انضم لليفربول قادما من من روما، وسجل 44 هدفا في جميع المسابقات.

    محمد صلاح
    © REUTERS / MICHAEL DALDER
    صحيفة: محمد صلاح بديلا لهازارد في ريال مدريد
    وأضافت: "استطاع محمد صلاح مساعدة ليفربول على احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

    وقالت المجلة: "تعرض اللاعب المصري لإصابة قوية مبكرة في المباراة، وخرج من الملعب، ليتسبب غيابه في خسارة ليفربول للنهائي".

    وذكر التقرير أن صلاح يتميز بالسرعة، والفاعلية الكبيرة في الثلث الأخير من الملعب، مشيرا إلى أنه يشبه آرين روبن في عصره الذهبي.

    وضمت القائمة، التي أوردتها المجلة كل من ليونيل ميسي لعب برشلونة، في المرتبة الأولى، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في المرتبة الثانية، بينما جاء في المرتبة الثالثة أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، تلاه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ثم إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

    واحتل صلاح، لاعب ليفربول، المرتبة السادسة، تلاه ساديو ماني، لاعب ليفربول، ورحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، ثم جاريث بيل، لاعب ريال مدريد.

    وجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند.

    وقالت المجلة إن التصنيف تم للمهاجمين، الذين يلعبون في مركز الجناح أو في دور مهاجم ثان، وهو ما جعلها تخلو من قائمة العديد من اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو، لويس سواريز، وهاري كين، الذين يلعبون في في مركز المهاجم الصريح.

    انظر أيضا:

    صحيفة: محمد صلاح بديلا لهازارد في ريال مدريد
    صحيفة تكشف عن صفقة تاريخية من ريال مدريد لضم محمد صلاح.... أيقونة زرقاء تقف عقبة
    ممثلة لبنانية تثير تساؤلات بصورتها مع محمد صلاح في دبي
    والدة محمد صلاح تعنفه بسبب معانقة فتاة له (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد صلاح, ليفربول, محمد صلاح, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك