رئيس نادي الزمالك المصري: أحدهم أخبرني أن الأهلي جلب ساحرا سنغاليا قبل القمة

قال رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إن أحد الأشخاص أبلغه بأن الأهلي جلب ساحرا من السنغال ليساعده في مباراة القمة المرتقبة في 30 مارس/آذار الجاري.

وقال منصور في مقطع فيديو نُشِر عبر صفحة بموقع فيسبوك تحمل اسمه، إن أحد الأشخاص أبلغه بأن الأهلي جلب ساحرا سنغاليا، ويوفر له النادي الأحمر الراحة والنوم كي يقوم بعمله مع الفريق، وفقا لمنصور.

وتابع رئيس الزمالك قائلا: "أنا قلتلو سؤال واضح، الساحر السنغالي دا أقوى من ربنا وإرادة ربنا، إرادة ربنا أقوى"، وأضاف موجها حديثه للاعبي الزمالك قائلا: "ستنتصرون إن شاء الله، وسنفرح بالدوري هنا إن شاء الله".

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، برئاسة عامر حسين، حددت يوم 30 مارس/آذار الجاري، موعدا لمباراة الزمالك والأهلي في قمة الدور الأول للمسابقة.