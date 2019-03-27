بالفيديو... مباراة الأرجنتين والمغرب تتحول إلى حلبة مصارعة

شهدت المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخب المغربي والأرجنتيني في ملعب طنجا بالمغرب صراعا من نوع آخر، تحولت خلاله المباراة إلى معارك بين اللاعبين على أرض الميدان.

وتوقفت المباراة خلال الشوط الأول إثر التحامات قوية بين اللاعبين المنتخبين، حيث أشهر الحكم بطاقات صفراء للاعبين بسبب تدخلاتهم العنيفة.

وتواصلت المباراة ولم تخل من العنف بين لاعبي المنتخبين، حتى تدخل الجهاز الفني في كثير من اللقطات لتهدئة الأوضاع، في حين اكتفى الحكم بإشهار البطاقات الصفراء للاعبين.

تكايس على الدري السي مبارك إجي ليك رونالدو 😂😂#المغرب_الأرجنتين pic.twitter.com/53EVs0frVv — AbdELLAtIF (@AbdellatifKroos) March 26, 2019

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المغربي بهدف وحيد بتوقيع المهاجم أنخيل كوريا في الدقيقة (83)، بينما فشل نجوم أسود الأطلس في إسعاد الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب طنجة.