شجار بين كهربا ورئيس الزمالك قبل أيام من مواجهة الأهلي

تسبب شجار نشب بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك، ومرتضى منصور رئيس النادي، في إلغاء تدريب الفريق اليوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "التحرير"، نشبت الأزمة خلال الجلسة التحفيزية التي عقدها رئيس النادي مع لاعبي الفريق في حضور بعض النجوم القدامى، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل.

© AP Photo / Lobna Tarek رئيس نادي الزمالك المصري: أحدهم أخبرني أن الأهلي جلب ساحرا سنغاليا قبل القمة

وزعمت الصحيفة أن رئيس الزمالك وجه حديثه للاعب مطالبا إياه بالالتزام والتركيز مع الفريق خلال هذه المرحلة الحاسمة والابتعاد عن السهر حتى الساعات الأولى من الصباح، ليرد اللاعب بانفعال.

وطلب كهربا من مرتضى، منحه مستحقاته والموافقة على رحيله إذا كانت هناك رغبة في عدم استمراره داخل صفوف الفريق.

ولحق لاعبو الزمالك بزميلهم قبل خروجه من المران وعقدوا معه جلسة، قبل اصطحابه لمكتب رئيس النادي لتقديم الاعتذار.

وتعقد جلسة تجمع كهربا واللاعبين والجهاز الفني بمكتب رئيس النادي، على أن يتم نشر فيديو يوضح كافة تفاصيل الأزمة.