شجار بين كهربا ورئيس الزمالك قبل أيام من مواجهة الأهلي

ووفقا لصحيفة "التحرير"، نشبت الأزمة خلال الجلسة التحفيزية التي عقدها رئيس النادي مع لاعبي الفريق في حضور بعض النجوم القدامى، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل.
وطلب كهربا من مرتضى، منحه مستحقاته والموافقة على رحيله إذا كانت هناك رغبة في عدم استمراره داخل صفوف الفريق.
ولحق لاعبو الزمالك بزميلهم قبل خروجه من المران وعقدوا معه جلسة، قبل اصطحابه لمكتب رئيس النادي لتقديم الاعتذار.
وتعقد جلسة تجمع كهربا واللاعبين والجهاز الفني بمكتب رئيس النادي، على أن يتم نشر فيديو يوضح كافة تفاصيل الأزمة.
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