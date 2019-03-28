منتخب مصر لكرة القدم يخوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا 2019

أفادت تقارير صحفية بأن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم استقر على خوض مباراتين وديتين قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وذكر موقع "غوول" الرياضي أن المباراتين ستكون إحداهما أمام منتخب عربي والأخرى أمام منتخب أفريقي وذلك خلال فترة الاستعداد الأخير قبل كأس أمم أفريقيا.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة مصر والنيجر (1-1) في تصفيات أمم أفريقيا 2019

وأضاف الموقع أنه من المنتظر أن يفاضل الجهاز الفني بين منتخبات شمال أفريقيا التي ستبتعد عنه في القرعة المقرر إقامتها 12 أبريل، لمعرفة المنافسين الرسميين، واختيار من بين المنتخبات الأخرى.

ووعد رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة الجهاز الفني بتوفير مباراة قوية مع أي منتخب عربي يرغب الجهاز الفني في مواجهته وديا.

وكان خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد طالب في وقت سابق بضرورة إقامة مباراة ودية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، على إستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات المنتخب في البطولة.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، قرر أجيري انطلاق معسكر المنتخب الأخير للبطولة في السادس من يونيو/ حزيران.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.