تعرف على الأبطال الأربعة الغائبين عن "كان 2019"

وأسدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا يوم الأحد الماضي، والتي تأكد فيها تأهل 24 منتخبا إلى البطولة الأفريقية الأهم يوم 19 يونيو المقبل.
بينما غاب عن البطولة 4 أبطال سابقين، وهم: إثيوبيا (لقب 1961)، والسودان (لقب 1970)، والكونغو (لقب 1972)، وزامبيا (لقب 2012).
ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أبرزهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.
واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.
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