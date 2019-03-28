تعرف على الأبطال الأربعة الغائبين عن "كان 2019"

يغيب عن بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي ستقام في يونيو/ حزيران المقبل في مصر، 4 أبطال سابقين لكأس الأمم.

وأسدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا يوم الأحد الماضي، والتي تأكد فيها تأهل 24 منتخبا إلى البطولة الأفريقية الأهم يوم 19 يونيو المقبل.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ طلب أخير من مدرب منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

بينما غاب عن البطولة 4 أبطال سابقين، وهم: إثيوبيا (لقب 1961)، والسودان (لقب 1970)، والكونغو (لقب 1972)، وزامبيا (لقب 2012).

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أبرزهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.