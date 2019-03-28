بعد تراجع مستوى النجم المصري... كلوب يتحدث مجددا عن علاقة ماني وصلاح

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن علاقة المهاجم السنغالي للفريق ساديو ماني، بالنجم المصري محمد صلاح.

وصرح كلوب، لموقع "سكاي سبورتس" بأن صلاح يعتبر أحد الأسباب وراء تقدم مستوى السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة، وقال "صلاح أحد الأسباب وراء مسيرة ماني الرائعة بعدما سجل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة".

© REUTERS / CARL RECINE كلوب يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن "لعنة" محمد صلاح

وأوضح كلوب قائلا إن ماني شكل تهديدا هجوميا كبيرا وهذا ما سيجعل صلاح يمتلك الحرية في المباريات المقبلة، مشيرا إلى أنه كان من المهم حصول صلاح على راحة بعدما لعب مع بلاده جميع المباريات وفي مراكز متعددة".

وحصل صلاح مؤخرًا على راحة من عدم المشاركة مع المنتخب المصري خلال مباراتي النيجير ونيجيريا التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن صلاح، جاء في المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل 10 مهاجمين في العالم، وفقا لتصنيف مجلة "فور فور تو".

جاء ذلك في تقرير نشرته المجلة البريطانية، اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، وتقول المجلة إن صلاح قدم أداء مذهلا في موسم (2017-2018)، مشيرة إلى أن اللاعب الدولي المصري، انضم لليفربول قادما من روما، وسجل 44 هدفا في جميع المسابقات.