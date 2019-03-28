معلق رياضي: منتخب عربي سيكون مفاجأة "كان 2019" في مصر

توقع المعلق الرياضي التونسي الشهير، رؤوف خليف، أن منتخبا عربيا سيكون مفاجأة بطولة الأمم الأفريقية (كان 2019) التي ستقام في مصر يونيو/ حزيران المقبل.

نشر خليف تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" توقع فيه أن يكون منتخب موريتانيا، أحد المتأهلين إلى أمم أفريقيا، والذي تم اختياره أفضل منتخب أفريقي لعام 2018، مفاجأة كأس الأمم الأفريقية.

5 منتخبات عربية ستشارك في المونديال الأفريقي بمصر الصائفة القادمة، منها 4 كان لها شرف التتويج باللقب كفراعنة مصر، وثعالب صحراء الجزائر، وأسود الأطلس المغربية ونسور قرطاج التونسية.. وتبقى المفاجأة المشرقة موريتانيةً ببلوغ منتخب المرابطين المسابقة للمرة الأولى في التاريخ.. pic.twitter.com/HtheLhHEmi — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) March 27, 2019

​وقال المعلق التونسي الشهير: "5 منتخبات عربية ستشارك في المونديال الأفريقي بمصر الصائفة القادمة، منها 4 كان لها شرف التتويج باللقب كفراعنة مصر، وثعالب صحراء الجزائر، وأسود الأطلس المغربية ونسور قرطاج التونسية".

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وتابع "وتبقى المفاجأة المشرقة موريتانيةً ببلوغ منتخب المرابطين المسابقة للمرة الأولى في التاريخ".

وتساءل خليف في الصورة المرفقة بتغريدته: "هل يمكن لمنتخب عربي أن يتوج باللقب الأفريقي؟".

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أبرزهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران المقبل إلى 19 يوليو/ تموز.