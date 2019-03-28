شاهد قبل الحذف... تعليق تركي آل الشيخ في صورة تجمعه مع السيسي وولي عهد أبوظبي

وكتب آل الشيخ، مع الصورة في بادئ الأمر: "تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة… ويا رب السبت يفوز اللي في بالي".
لكن بعد دقائق من نشر الصورة، قام تركي آل الشيخ بحذف تعليقه، بعد أن رأى بعض المعلقين أن الجملة الأخيرة غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الرئيسين.
وكان يقصد آل الشيخ بالتعليق الحذوف، المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقامة يوم السبت المقبل.
ويمتلك آل الشيخ نادي "بيراميدز" المصري، الذي يحتل الترتيب الثالث في جدول الدوري المصري، وبينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.
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