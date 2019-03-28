شاهد قبل الحذف... تعليق تركي آل الشيخ في صورة تجمعه مع السيسي وولي عهد أبوظبي

حذف رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تعليقا كان قد كتبه على صورة تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي شاركها اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ، مع الصورة في بادئ الأمر: "تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة… ويا رب السبت يفوز اللي في بالي".

لكن بعد دقائق من نشر الصورة، قام تركي آل الشيخ بحذف تعليقه، بعد أن رأى بعض المعلقين أن الجملة الأخيرة غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الرئيسين.

© Photo / Facebook/ Turkialalshik تعليق تركي آل الشيخ المحذوف من صورته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكان يقصد آل الشيخ بالتعليق الحذوف، المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقامة يوم السبت المقبل.

ويمتلك آل الشيخ نادي "بيراميدز" المصري، الذي يحتل الترتيب الثالث في جدول الدوري المصري، وبينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.