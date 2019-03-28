مشجع غاضب يرش الماء المغلي على امرأة حكم

قام المشجع برش ماء مغليا على الحكم روزانا باز البالغة من العمر الـ47 عاما، بحسب ما نشرته صحيفة "أس" الرياضية.
رش المشجع الماء المغلي على الحكم، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، بسبب قرار حكم الساحة إيقاف اللعب خلال هجمة مرتدة لأصحاب الأرض عندما كانت النتيجة تشير لتأخرهم بهدف نظيف.
Absolutely shocking news.— AS English (@English_AS) March 27, 2019
Boiling water thrown on female assistant referee: https://t.co/QkbNHNQp3O pic.twitter.com/Ed5dzekuAG
وكانت المياه المغلية بحوزة في "ترمس" كان بحوزته خلال المباراة.
وعلقت الحكم روزانا بعد اللقاء، قائلة "شعرت فجأة بمياه مغلية على ظهري ورافقتها آلام شديدة فاستدعيت حكم الساحة ليسكب مياه باردة على مكان الحروق، ورغم بعض الآلام قررت مواصلة التحكيم حتى نهاية المباراة".
وتابعت "أتمنى أن لا يتكرر هذا الموقف لا معي ولا مع أحد من زملائي، هذه الأفعال تسيء للرياضة، أنا أحب عملي، ولن يبعدني هذا الموقف عن التحكيم".
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