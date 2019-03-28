مشجع غاضب يرش الماء المغلي على امرأة حكم

انتقم مشجع من امرأة حكم، بطريقة غريبة، خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي "ماركيسادو" وضيفه "سان مارتن" ضمن دوري سان خوان الأرجنتيني لكرة القدم.

قام المشجع برش ماء مغليا على الحكم روزانا باز البالغة من العمر الـ47 عاما، بحسب ما نشرته صحيفة "أس" الرياضية.

رش المشجع الماء المغلي على الحكم، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، بسبب قرار حكم الساحة إيقاف اللعب خلال هجمة مرتدة لأصحاب الأرض عندما كانت النتيجة تشير لتأخرهم بهدف نظيف.

Absolutely shocking news.



Boiling water thrown on female assistant referee: https://t.co/QkbNHNQp3O pic.twitter.com/Ed5dzekuAG — AS English (@English_AS) March 27, 2019

​وكانت المياه المغلية بحوزة في "ترمس" كان بحوزته خلال المباراة.

وعلقت الحكم روزانا بعد اللقاء، قائلة "شعرت فجأة بمياه مغلية على ظهري ورافقتها آلام شديدة فاستدعيت حكم الساحة ليسكب مياه باردة على مكان الحروق، ورغم بعض الآلام قررت مواصلة التحكيم حتى نهاية المباراة".

وتابعت "أتمنى أن لا يتكرر هذا الموقف لا معي ولا مع أحد من زملائي، هذه الأفعال تسيء للرياضة، أنا أحب عملي، ولن يبعدني هذا الموقف عن التحكيم".