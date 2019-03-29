تسجيل
05:24 29 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    اللاعب الإنجليزي رايس ديكلان في مباراة بين مع إنكلترا وجمهورية التشيك

    بليجريني: وست هام ربما يبيع رايس إذا كان السعر مناسبا

    © REUTERS / JOHN SIBLEY
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مانويل بليجريني مدرب وست هام يونايتد إن احتمال انتقال ديكلان رايس لاعب الفريق لأحد الأندية الستة الكبيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ربما يكون مرهونا "بمسألة السعر" بعد تألق لاعب الوسط في ظهوره الأول مع منتخب إنجلترا الأسبوع الماضي.

    وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال انتقال رايس إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي بعد أن عزز اللاعب مكانه في الفريق الأول مع وست هام وخاض 28 مباراة في الدوري تحت قيادة بليجريني هذا الموسم، بحسب رويترز.

    النادي الأهلي المصري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    اتحاد الكرة المصري يبرر خطأ مباراة الأهلي الفادح بهدف ليفربول أمام وست هام
    وبعد أن حول الولاء على الصعيد الدولي من آيرلندا، شارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع انجلترا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2020 أمام جمهورية التشيك ثم الجبل الأسود.

    وردا على سؤال بشأن احتمال انتقال رايس في فترة انتقالات ما قبل الموسم المقبل، قال بليجريني إنه ليس في إمكان النادي فعل الكثير للحيلولة دون حدوث ذلك.

    وقال المدرب للصحفيين اليوم الخميس "في هذه الحالة (وجود اهتمام من بعض الأندية) فإن الأمر يتعلق كالمعتاد بقيمة الصفقة.

    وأضاف:

    "ربما قررت الأندية الكبرى دفع مبلغ ضخم".

    وقال المدرب إن أداء رايس على الصعيد الدولي لم يكن مفاجئا له لأن اللاعب الصاعد كان يتمتع دائما بالقوة والصفاء الذهني وهو ما يميز غالبا اللاعبين أصحاب الخبرة.

    وسيستضيف وست هام التاسع في الترتيب منافسه ايفرتون صاحب المركز 11 في الدوري بعد غد السبت.

    وشكك بليجريني في قدرة صانع اللعب سمير نصري على اللحاق بالمباراة لأنه يعاني من مشكلة في ربلة الساق بينما قال إن المهاجم أندي كارول سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد حالة كاحله المصاب.

    انظر أيضا:

    اتحاد الكرة المصري يبرر خطأ مباراة الأهلي الفادح بهدف ليفربول أمام وست هام
    محمد صلاح يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير وست هام
    بالفيديو... أهداف واين روني الثلاثة تقود إيفرتون للفوز على وست هام في الدوري الإنجليزي 4-0
    بالفيديو...ليفربول يسحق وست هام برباعية
    الكلمات الدلالية:
    مانشستر سيتي, وست هام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض مجموعة أزياء من تصميم Hu Sheguang في إطار أسبوع الموضة في بكين، الصين 25 مارس/ آذار 2019
    "عسكريات الإغراء"... أسبوع موضة مثير في بكين
    تسوية الوضع في الشرق الأوسط
    تسوية الوضع في الشرق الأوسط
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك