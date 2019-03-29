مقارنة بين مهاجمي "ديربي الرياض" بالأرقام... من هو الأفضل

يلتقي، اليوم الجمعة، فريقا النصر والهلال السعوديان في ديربي الرياض، ضمن الجولة الـ25 من بداية الدوري السعودي، وتصنف على أنها حاسمة في صراع اللقب بين الطرفين.

يتصدر الهلال حاليا بطولة الدوري بفارق نقطتين عن مستضيفه النصر.

© REUTERS / Fahad Shadeed الوليد بن طلال جاهز لشراء نادي الهلال السعودي... وهذا ما يعطله

وسيشهد اللقاء مواجهة بين عدد من لاعبي الفريقين في نفس المراكز، حيث سيتواجه بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال مع عبد الرزاق حمدالله هداف النصر.

وفي مقارنة سريعة بين المهاجمين نلاحظ علو كعب كلا المهاجمين ببطولة الدوري لهذا الموسم، بحسب ما نقل موقع "غول".

عبد الرزاق حمد الله، الذي انضم للنصر هذا الموسم يتصدر حاليا قائمة هدافي البطولة برصيد 21 هدفا رغم أنه لم يلعب سوى 20 مباراة فقط، وقد صد القائمان والعارضة تسديدتين له، وأحرز المهاجم المغربي أهدافه بواقع 12 هدفا بالقدم اليمنى و4 باليسرى و5 أهداف بالرأس.

أما مهاجم الهلال جوميس الذي انضم للهلال هذا الموسم في صفقة مدوية، وقد برهن أنه صفقة ناجحة بإحرازه 17 هدفا خلال 24 مباراة، وقد حرمه القائمان والعارضة من 7 أهداف أخرى.

وتنوعت أهداف المهاجم الفرنسي بإحرازه 11 هدفا بقدمه اليمنى و4 باليسرى وهدفين بالرأس.