"الإصابة معقدة"... ميسي يثير مخاوف عشاقه بكلام صادم

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، الجدل حول حالته الصحية، منوها أن إصابته معقدة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال الهداف التاريخي للنادي الكتالوني "الجميع يتحدثون عنّي ويخترعون، لكنني في الواقع كنت أعاني من الفتق الرياضي في ديسمبر الماضي وأتدرب قليلا ولا ألعب كل المباريات، الإصابة معقدة ولا يمكن التخلص منها بين عشية وضحاها".

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وأضاف ميسي الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات "أنا أفضل الآن، لكنني لم أتماثل للشفاء، ما زلت بحاجة إلى العلاج".

والفتق الرياضي هو تمزق الأغشية والأوتار في أسفل البطن في منطقة تسمى المنطقة الإربية وقد يكون الفتق إما على الجهة اليمنى من أسفل البطن أو الجهى اليسرى، ونتيجة لهذا التمزق تحدث فتحة في جدار أسفل البطن من دون أي انتفاخ واضح.

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قال إن ميسي، يعاني من إصابة منذ احتفالات أعياد الميلاد في ديسمبر الماضي.

وقال فالفيردي "نحاول التعامل بهدوء مع إصابة ميسي، هذه الآلام يشعر بها منذ ديسمبر الماضي ولذلك هناك حرص في إشراكه ببعض المباريات".