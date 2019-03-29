ليونيل ميسي يخشى "أكبر فشل" في مسيرته ويقول إنه يفتقد رونالدو

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، رغبته تحقيق بطولة مع منتخب الأرجنتين كما تحدث عن أهمية كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في الدوري الإسباني.

ميسي وصل إلى 4 نهائيات مع منتخب الأرجنتين ولكنّه لم يحقق أي بطولة حتى الآن.

واتخذ صاحب الكرات الذهبية الخمس ككبش فداء دائما للإخفاقات الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني، وهو ما دفعه لأخذ فترة استراحة عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2018، والتي ودع فيها التانجو المسابقة من الدور ثمن النهائي على يد البطل، منتخب فرنسا.

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ويقول ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا أحد يجبرني على اللعب مع المنتخب ورغم نصائح الكثير بالاعتزال الدولي لكنني مصر على الاستمرار والمحاولة لأجل حصد بطولة مع التانجو".

وتابع: "إذا لم ننجح في تخطي الدور الأول من كوبا أمريكا، سيكون أكبر فشل لي في مسيرتي مع المنتخب، لقد تحدثت مع مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني، عائلتي هي أكثر من يتأذى، لدي أصدقاء يعانون أيضا من هذه الأكاذيب، إذا قال أحد أي شيء، فإن الجماهير تصدق ذلك لأكون في النهاية أنا السيئ".

وأردف: "يجب أن نصبر على لاعبي الأرجنتين حاليا، لديهم عدد قليل من المباريات، وأنا واثق مع الوقت سنكون أقوى في المنتخب، لدي علاقة كبيرة مع كل اللاعبين في المنتخب، أنا الجديد و يجب أن أتأقلم معهم".

وحول الفشل في مونديال روسيا، قال ميسي: "لقد فكرت في إبعاد نفسي قليلا عن الضغوط، والحداد فقط مع عائلتي ونسيان كل شيء عشت فيه، وحاولت عزل نفسي عن كل شيء قليلا، والابتعاد عن المنتخب الوطني".

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واختتم ميسي تصريحاته: "أريد الفوز بشيء مع المنتخب، لدي مباريات هامة، الكثير من الناس نهوني عن العودة إلى منتخب البيسيليستي، وابني أخبرني أنهم سيقتلونني إذا عدت إلى الأرجنتين من جديد".

وأردف: "كريستيانو رونالدو أضاف الكثير للدوري الإسباني وعودته ستكون رائعة دون شك، كما أنّ بوجوده في يوفنتوس أصبح الفريق الإيطالي مرشحًا أكثر للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "الأفضل في العالم؟ كيليان مبابي ونيمار ولويس سواريز وسيرجيو أجويرو قد يكونوا كذلك. هناك أكثر من لاعب رائع في الوقت الحالي".