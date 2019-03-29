لأول مرة... أمير قطر يفاجىء جماهير السوبر الأفريقي

حضر أمير قطر تميم بن حمد مباراة السوبر الأفريقي والتي أقيمت اليوم الجمعة في الدوحة.

والتقي فريقا الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي، على ملعب آل ثاني بن جاسم بنادي الغرافة القطري، في العاصمة الدوحة، حيث تقام البطولة الأفريقية للمرة الأولى خارج القارة السمراء.

توج فريق الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة 29 مارس/آذار، بلقب السوبر الأفريقي، بعدما تغلب على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتمكن الرجاء من تحقيق اللقب الغائب عن قلعته منذ 19 عاما، حيث كانت آخر مناسبة فاز خلالها الفريق المغربي باللقب عام 2000، عندما تغلب على فريق أفريكا سبور.

#الرجاء_بطل_كأس_السوبر_الافريقي في المباراة التي جمعته #الترجي_التونسي في ملعب #الغرافة بالعاصمة القطرية #الدوحة بحضور أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني pic.twitter.com/jExeIdZzgX — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) March 29, 2019

وسجل ثنائية الرجاء، عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، وبدر بنون في الدقيقة 64، فيما جاء هدف الترجي الوحيد عن طريق يوسف البلايلي في الدقيقة 56.