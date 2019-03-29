بالفيديو... أهداف النصر أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي (3-2)

انتزع النصر فوزا ثمينا، مساء اليوم الجمعة، أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، المقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

وتمكن النصر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 46 من زمن اللقاء عن طريق عبد الرزاق حمد الله، ولكن اختطف الهلال التعادل في الدقيقة 53 من زمن اللقاء عن طريق علي هادي آل يليهي.

الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب برونو اوفيني في الدقيقة 77

— تعليق: حماد العنزي



شاهد مواجهة #النصر_الهلال مباشرةً عبر تطبيق وقنوات #دوري_بلس وادخل في فرصة الفوز بجهاز آيبادhttps://t.co/0FSBk9Zn1d pic.twitter.com/sCIy5dBTIQ — دوري بلس (@dawriplusksa) March 29, 2019

ولكن تمكن برونو أوفيني من التقدم للنصر مجددا في الدقيقة 77، ولم ينتظر نجم الهلال سالم الدوسري إلا دقيقتين فقط ليتعادل للفريق الأزرق في الدقيقة 79 بهدف رائع تلاعب فيه بدفاع وحارس النصر.

هدف سالم الدوسري، عالمي ولوحة عظيمة قدمها سالم!

pic.twitter.com/qPeGlWWYU7 — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) March 29, 2019

وأحرز بورونو أوفيني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وبذلك الفوز يتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي رافعا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 57 نقطة.