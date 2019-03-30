ولادة رضيع حي بعد وفاة أمه منذ 3 أشهر

ووفقا لما نقلته "بي بي سي"، تم إعلان وفاة الرياضية الدولية كاتارينا سيكيرا دماغيا بعد تعرضها لأزمة ربو حادة في منزلها.الولادة.
وكانت سيكيرا، محترفة رياضة التجديف، تعاني من الربو منذ صغرها، وتعرضت لأزمة ربو حادة وهي في الأسبوع التاسع عشر من حملها، لتدخل في غيبوبة.
وعقب وفاتها دماغيا في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوصل الأطباء أداة تهوية بجسدها لمنح جنينها الفرصة للبقاء حيا داخل رحمها.
وقالت والدة سيكيرا، إن قرار الإبقاء على الطفل اتخذه الأب برونو.
الرضيع ولد بوزن 1.7 كيلوغرامات، ويتوقع له أن يبقى في المستشفى لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، تحت الملاحظة.
يذكر أنه في عام 2016، شهدت البرتغال ولادة طفل اسمه لورينسو، بعد أن ظل على قيد الحياة لخمسة عشر أسبوعا داخل رحم أمه المتوفاة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)