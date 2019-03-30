مفاجأة بشأن الحالة الصحية لقائد طائرة اللاعب سالا

لا تزال وفاة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا عقب سقوط الطائرة التي كانت تقله، من نانت الفرنسية إلى مدينة كارديف الإنجليزية، تثير الجدل والاهتمام.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، ظهرت حقائق جديدة ومثيرة عن ديفيد إبوتسون قائد الطائرة المنكوبة.

© AFP 2019 / JUAN MABROMATA دعوة لفتح تحقيق في وفاة اللاعب سالا وتكهنات بوقوع جريمة قتل

وكشفت الهيئة الإعلامية البريطانية، عن أن قائد الطائرة إيبوتسون، كان يعاني من مرض "عمى الألوان"، ولم يكن مؤهلا لقيادة الطائرات ليلا.

وتحطمت الطائرة عقب سقوطها في بحر المانش، عقب إقلاعها في السابعة والربع مساء بتوقيت فرنسا من مدينة نانت.

وكشفت التقارير أن قائد الطائرة خالف القوانين وأقلع بطريقة غير قانونية، كون رخصته لا تتضمن أن يقود أي طائرة ليلا، حيث يبدأ الليل وفقا لمنظمات الطيران عقب نصف ساعة من غروب الشمس وينتهي الليل قبل نصف ساعة من شروقها.

وسقطت الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا بعد غروب الشمس بساعة واحدة، ووجدت جثته عقب تحطم الطائرة بأيام.