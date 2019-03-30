مفاجأة بشأن الحالة الصحية لقائد طائرة اللاعب سالا

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، ظهرت حقائق جديدة ومثيرة عن ديفيد إبوتسون قائد الطائرة المنكوبة.
وتحطمت الطائرة عقب سقوطها في بحر المانش، عقب إقلاعها في السابعة والربع مساء بتوقيت فرنسا من مدينة نانت.
وكشفت التقارير أن قائد الطائرة خالف القوانين وأقلع بطريقة غير قانونية، كون رخصته لا تتضمن أن يقود أي طائرة ليلا، حيث يبدأ الليل وفقا لمنظمات الطيران عقب نصف ساعة من غروب الشمس وينتهي الليل قبل نصف ساعة من شروقها.
وسقطت الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا بعد غروب الشمس بساعة واحدة، ووجدت جثته عقب تحطم الطائرة بأيام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)