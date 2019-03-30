سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على فولهام (فيديو)

أحرز برناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو هدفين ليستعيد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز 2- صفر على مستضيفه فولهام باستاد كرافن كوتدج، اليوم السبت.

وحافظ الفوز السابع على التوالي لسيتي في الدوري على آماله في تحقيق رباعية لا سابق لها بحصد ألقاب الدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وفقا لـ "رويترز".

وتسبب خطأ من تيموثي فوسو- منساه لاعب فولهام في منح سيتي التقدم في الدقيقة الخامسة.

وقطع أجويرو تمريرة اللاعب الهولندي ومررها إلى سيلفا الذي مر من اثنين من المدافعين وسدد في مرمى سيرجيو ريكو.

ولعب فولهام، الذي غاب عنه هدافه ألكسندر ميتروفيتش، بخمسة مدافعين في محاولة لإيقاف هجوم سيتي مما جعل المباراة تسير في اتجاه واحد وفي النهاية لم يسدد صاحب الأرض أي كرة على المرمى.

وصنع سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما وصل إلى كرة ضالة ومررها إلى أجويرو الذي تفوق في سباق سرعة على ثلاثة مدافعين وسدد من زاوية صعبة لينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا.

وعاد سيتي إلى الصدارة برصيد 77 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ليفربول الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد.

واستمر فولهام في المركز 19 وله 17 نقطة وأصبح بحاجة إلى الفوز في جميع مبارياته الست الأخيرة ليحافظ على آماله في تفادي الهبوط.