بالفيديو... محاولة عربية فاشلة لتقليد ركلة جزاء عالمية

وقلد حاتم ركلة الجزاء الشهيرة، التي قام بها نجما فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي ولويس سواريز في فبراير/شباط 2016، عندما مرر ميسي الكرة لسواريز في مباراة ضد سيلتا فيغو.
ضربة جزاء ضائعة فى ماتش #الغرافة_الريان فى دورى نجوم قطر.#مونديال١١ pic.twitter.com/2Bjzs8N235— مونديال11 — أرقام وإحصائيات (@mundial11news) March 30, 2019
2016 🔙— LaLiga (@LaLigaArab) February 15, 2019
🤯⚽ ركلة جزاء "ميسي ↔ سواريز" السحرية! 😱#OnThisDay pic.twitter.com/4X7r4FqDAh
ومرر حاتم الكرة لزميله مهدي طارمي، الذي بدوره قام بتسديدها، لكن حارس الريان كان في المرصاد، ليهدر "الفهود" فرصة ثمينة لأخذ الأسبقية في اللقاء عند الدقيقة السابعة.
وانتهت المباراة بفوز فريق الغرافة على الريان 4-2، أمس السبت، في المرحلة العشرين من دوري نجوم قطر لكرة القدم.
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