بالفيديو... محاولة عربية فاشلة لتقليد ركلة جزاء عالمية

حاول لاعب خط وسط فريق الغرافة القطري، عبد العزيز حاتم، تقليد ركلة جزاء عالمية، خلال مباراة فريقه ضد نظيره الريان، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري القطري، ولكنها باءت بالفشل.

وقلد حاتم ركلة الجزاء الشهيرة، التي قام بها نجما فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي ولويس سواريز في فبراير/شباط 2016، عندما مرر ميسي الكرة لسواريز في مباراة ضد سيلتا فيغو.

ضربة جزاء ضائعة فى ماتش #الغرافة_الريان فى دورى نجوم قطر.#مونديال١١ pic.twitter.com/2Bjzs8N235 — مونديال11 — أرقام وإحصائيات (@mundial11news) March 30, 2019

ومرر حاتم الكرة لزميله مهدي طارمي، الذي بدوره قام بتسديدها، لكن حارس الريان كان في المرصاد، ليهدر "الفهود" فرصة ثمينة لأخذ الأسبقية في اللقاء عند الدقيقة السابعة.

وانتهت المباراة بفوز فريق الغرافة على الريان 4-2، أمس السبت، في المرحلة العشرين من دوري نجوم قطر لكرة القدم.