بالفيديو... أهداف مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزا كبيرا على منافسه روما، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وإنتر (3-2) في الدوري الإيطالي

وسجل أركاديوز ميليك الهدف الأول لنادي نابولي ، في الدقيقة الثانية بطريقة رائعة، بمساعدة سيموني فيردي، لكن دييغو بيروتي تعادل لروما في الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول، من ركلة جزاء.

وخلال الشوط الثاني، سجل درايس ميرتينز، الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 50، في حين وقع سيموني فيردي الهدف الثالث في الدقيقة 54.

ولعب نابولي 28 مباراة ويملك 60 نقطة ويحتل المركز الثالث، مقابل 47 لروما، الذي يأتي في المركز السادس.

وانتهى لقاء الفريقين في الدور الأول للدوري الإيطالي، الذي أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتعادل بهدف لكل منهما.