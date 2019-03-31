بالفيديو... أهداف مباراة أياكس وأيندهوفن (3-1) في الدوري الهولندي

حقق أياكس فوزا كبيرا على أيندهوفن في قمة الدوري الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

أحرز ثلاثية أياكس دانيل شواب بالخطأ في مرماه ودوسان تاديش وديفيد نيريس في الدقائق 21 و72 و96، بينما أحرز هدف الضيوف لوك دي يونج في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، رفع أياكس رصيده إلى 65 نقطة محتلا وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أيندهوفن المتصدر.