تعرف على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول

حقق نادي ليفربول، فوزا قاتلا على ضيفه توتنهام، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفليد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الريدز إلى 79 نقطة، ليحتل صدارة الدوري بشكل مؤقت، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث.

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام (2-1) في الدوري الإنجليزي

وفي المركزالرابع يأتي مانشستر يونايتد برصيد 61 نقطة، ثم أرسنال في المركز الخامس برصيد 60 نقطة، يليه تشيلسي في المركز السادس بـ60 نقطة.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 44 نقطة، يليه ليستر سيتي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، ثم إيفرتون في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، يليه واتفورد في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

وفي منتصف الجدول، يشتعل الصراع بين وست هام يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة، يليه بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ثم كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، يليه نيوكاسل يونايتد برصيد 35 نقطة.

صراع النجاة من الهبوط ساخنا هو الآخر، بين برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، ثم ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، يليه بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، ويأتي كارديف سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ثم فولهام في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويتذيل هدرسفليد الترتيب برصيد 14 نقطة.