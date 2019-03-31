تعرف على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الريدز إلى 79 نقطة، ليحتل صدارة الدوري بشكل مؤقت، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث.
ويحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 44 نقطة، يليه ليستر سيتي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، ثم إيفرتون في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، يليه واتفورد في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.
وفي منتصف الجدول، يشتعل الصراع بين وست هام يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة، يليه بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ثم كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، يليه نيوكاسل يونايتد برصيد 35 نقطة.
صراع النجاة من الهبوط ساخنا هو الآخر، بين برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، ثم ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، يليه بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، ويأتي كارديف سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ثم فولهام في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويتذيل هدرسفليد الترتيب برصيد 14 نقطة.
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