رغم الفوز على توتنهام... تصريحات غاضبة من محمد صلاح

أطلق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تصريحات نارية ردا على الانتقادات التي يتعرض لها بشأن غيابه عن التسجيل خلال الفترة الأخيرة.

وساهم محمد صلاح بفضل رأسيته في الدقيقة 90، في فوز الريدز على توتنهام بهدفين مقابل هدف، محافظا على آمال الريدز في الفوز باللقب.

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام (2-1) في الدوري الإنجليزي

وقال صلاح عقب المباراة: "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

وأضاف "يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم. أنا فقط من يقولون عنه إنه يقدم موسما سيئا".

وأكمل صلاح "أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

يذكر أن صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويا مع هاري كين (توتنهام) وبيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) وساديو ماني (ليفربول).