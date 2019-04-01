وزير النفط الإيراني: نتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بسهولة

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه من المتوقع أن يكون من السهل تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، المبرم بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.

وقال زنغنه، الذي يزور موسكو، اليوم الاثنين، "الاتفاق يسير على ما يرام، ونتوقع أن يكون خفض إنتاج النفط العالمي أمرا سهلا".

جاء ذلك عقب محادثات في موسكو مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وقال زنغنه "على حد فهمي، لا توجد أية صعوبة في تمديد هذا التعاون".

وأضاف "اتفقت مع نوفاك في الاجتماع على تعزيز العلاقات بين البلدين المصدرين للنفط".