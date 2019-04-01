بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والاتفاق (3-2) في كأس خادم الحرمين

تفادى الهلال السعودي مفاجآت الاتفاق في كأس خادم الحرمين، بالفوز 3-2 في ربع نهائي المسابقة والتأهل لنصف النهائي.

تقدم الاتفاق عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة 28 وأدرك محمد الشلهوب التعادل في الدقيقة 65، ومع حلول الدقيقة 87 تقدم كريستيان جيوانكا للاتفاق، وأدرك محمد جحفلي التعادل القاتل في الدقيقة 95.

وفي الدقيقة 105، اقتنص أندري كاريو الفوز للزعيم.