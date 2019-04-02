ضربة قاضية تنهي حياة مصارع على الحلبة (فيديو)

وجمع نزال، السبت الماضي، المقاتل البرازيلي ماتيوش فيرنانديش، وأوبيد بييرا، ضمن منافسات بطولة "Remulus Fight" للفنون القتالية المختلطة.

​وخلال النزال تلقى فيرنانديش، البالغ من العمر 20 عامًا، عدة ضربات متتالية من منافسه، لكنه قاوم ورفض الاستسلام، قبل أن يتلقى لكمة قوية على الرأس وأسفل العنق، سقط على أثرها أرضا فاقدا وعيه، ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز أوبيد بييرا بالضربة الفنية القاضية، بحسب موقع GloboEsporte.

وانتشر مقطع مصور على يوتيوب يوضح لحظة سقوط اللاعب على الأرض في حالة وهن وتعب.

حاول الطاقم الطبي الذي كان موجودا في القاعة إنقاذ اللاعب إلا أنهم فشلوا، فنقلوه على وجه السرعة إلى مستشفى ساو رايموندو، الذين حاولوا تنشيط عضلة القلب التي توقفت عن العمل لكن اللاعب لم يستجب لمحاولات الإنقاذ، وجاء تأكيد الوفاة بعد حوالي ساعتين من القتال.

وبحسب GloboEsporteK فقد رافق مدرب مشروع الأبطال، فالمير ديب، المقاتل البرازيلي وقال: "لقد مات، نعم، ولكن ليس لأنه تعرض للضرب، كانت وفاة. أصيب بنوبة. عملنا على إنقاذه. رافقته إلى الإسعافات الأولية. مكثت معه من الساعة 9:20 مساءً وحتى 11:46 مساءً، تلقى كل الدعم الطبي، الأدوية كانت متاحة. كان موجود جرّاح أعصاب وممرض يحاولون إنقاذه، لكن لم يمنع شيء وفاته".

وأشارت وسائل إعلام برازيلية محلية إلى أن وفاة فيرنانديش ربما تكون ناجمة عن تناوله جرعة زائدة من المخدرات.