نورمحمدوف يكشف سبب اعتزال ماكغريغور ويصفه بالزوجة الغيورة

وصف نجم الفنون القتالية المختلطة الروسي، حبيب نورمحمدوف، المقاتل الإيرلندي، كونور ماكغريغور بالزوجة الغيورة، وكرر أنه لا يصدق قرار ماكغريغور حول اعتزاله وعدم إكمال مسيرته في فنون القتال المختلطة.

وقال نورمحمدوف خلال لقائه مع طلاب جامعة بليخانوفسكي في موسكو "هو أحد الذين يغيرون رأيهم، غدا سوف يكتب أنه عاد، وسيكتب الجميع عن ذلك، لم يتفق مع إدارة " UFC"(فنون القتال المختلطة)، وقرر الضغط عليهم من أجل أن يفهموا ماذا سيخسرون عندما يذهب، هذه سياسة من أجل إجراء مفاوضات مع إدارة الفنون المختلطة".

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie ماكغريغور يتحدث للمرة الأولى عن سبب خسارته من الروسي نورمحمدوف

وتابع نورمحمدوف "أنا أعرف أنه من الصعب التفاهم معهم، و ماكريغور مثل الزوجة الغيورة".

ويشار إلى أن الإيرلندي، كونور ماكغريغور، أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" نهاية حياته المهنية في فنون القتال المختلطة.

يذكر بأن المصارع الروسي تغلب على الإيرلندي ماكريغور في نزال أقيم، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية على بطولة الـ "يو أف سي 229" في الفنون القتالية للوزن الخفيف. وبعد نهاية الصراع، تشاجر نورمحمدوف مع شخص خارج الحلبة، وثم اجتاز الحاجز ووصل إلى المشجعين، حيث حصل شجار قصير.