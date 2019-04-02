روبير بيريز: انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال عامين

قال النجم الفرنسي المعتزل روبير بيريز، إن كيليان مبابي، هداف نادي باريس سان جيرمان، سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، إما العام الجاري أو العام المقبل.

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وأوضح بيريز، لاعب فياريال وأرسنال السابق، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، أن مبابي، هداف نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، يعرف ما يجب عليه فعله بشأن مستقبله، بحسب ما ذكره موقع " سبورت 360 ".

ولفت الموقع إلى تصريحات بيريز لصحيفة "أس" الإسبانية، التي قال فيها "كيليان مبابي لاعب ذكي للغاية"، مضيفا "أعتقد أنه سينتقل إلى ريال مدريد".

وتابع "إذا لم يكن هذا العام فسيكون العام المقبل، وهو يلعب جيدا في نادي باريس سان جيرمان ويحرز الأهداف".

وقال لاعب فياريال وأرسنال السابق "يجب على مبابي أن يكون حريصا، وأعتقد أنه يمكن أن يلعب في ريال مدريد".