بالفيديو... أهداف ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد (2-1)

كرر ولفرهامبتون واندرارز فوزه السابق على مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكن هذه المرة تغلب 2-1 على فريق المدرب أولي جونار سولشار في الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ورغم الارتباك قبل مواجهة برشلونة الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا دخل يونايتد، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن آشلي يانج، اللقاء بقوة في ثاني مباراة لسولشار بعد تعيينه مدربا بعقد ثابت.

© REUTERS / David Klein مانشستر يونايتد يمنح سولشاير "المؤقت" عقدا جديدا

وأضاع روميلو لوكاكو فرصة مبكرة من ضربة رأس قبل أن يفتتح الاسكتلندي سكوت مكتوميناي التسجيل بتسديدة منخفضة في الدقيقة 13 من خارج منطقة الجزاء ليباغت الحارس روي باتريسيو.

لكن ولفرهامبتون، الذي سيواجه واتفورد في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد، قاوم بشجاعة ورد سريعا بصنع فرص متتالية في أجواء باردة.

وأدرك المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا تعادلا مستحقا من مسافة قريبة في الدقيقة 25 بعد تمريرة متقنة من راؤول خيمينيز.

وأكمل يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد يانج لحصوله على الانذار الثاني بعد تدخل متهور ضد جوتا.

وحفز هذا ولفرهامبتون للضغط ونجح في التقدم بهدف بالخطأ سجله كريس سمولينج في مرماه في الدقيقة 77.

وأصبح يونايتد في المركز الخامس برصيد 61 نقطة متساويا مع توتنهام هوتسبير الرابع في الترتيب والذي تتبقى له مباراة بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 47 نقطة.