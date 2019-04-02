بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (2 - 0)

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة، التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء 2 أبريل / نيسان.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مواجهة الفريقين في إطار مباريات الجولة 27 من المسابقة المحلية.

وسجل علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد الـ90، قبل أن يحرز صانع جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة يصعد الأهلي لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يظل الاتحاد في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.