بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وفياريال (4 - 4)

تعادل فريق برشلونة ومضيفه فياريال برباعية مثيرة لكل منهما، في المباراة، التي جمعتهما، مساء الثلاثاء 2 أبريل / نيسان، في ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الليجا.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف لفيليبي كوتينيو في الدقيقة 12 قبل أن يسجل البرازيلي مالكوم هدفا ثانيا بالرأس عند الدقيقة 16، لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق عن طريق صامويل تشوكويزي في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل كارل إيكامبي النتيجة مطلع الشوط الثاني.

وأحرز فيسينتي إيبورا هدفا ثالثا لفياريال في الدقيقة 62، تلاه كارلوس باكا في الدقيقة 80 قبل أن يُطرد زميله ألفارو جونزاليس بالإنذار الثاني في الدقيقة 86.

وسجل ليونيل ميسي، في الدقيقة 90 هدف البارسا الثالث من ركلة حرة قبل أن يدون لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة 93.

وهذا التعادل يرفع رصيد البارسا للنقطة 70 في صدارة الترتيب في حين أصبح لدى فياريال 30 نقطة في المركز السابع عشر.