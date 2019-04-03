ماكغريغور يهين حبيب نورمحمدوف ويتحدث عن "الثأر"

تطاول المصارع الإيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، على المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، على خلفية خسارته في النزال الذي جرى بينهما في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكتب ماكغريغور تغريدة موجهة لـ نورمحمدوف في "تويتر": "لا تخف من إعادة المواجهة، أنت جرذ صغير، ستفعل كل ما يقال لك… كان الأمر هكذا دائمًا".

هذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها كونور ماكغريغور على خصمه الروسي حبيب نورمحمدوف، ففي وقت سابق شبّه نورمحمدوف بـ "الفأر".

Don’t be scared of the rematch you little scurrying rat.

You will do what you are told like you always do. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2019

بدوره وصف نورمحمدوف، ماكغريغور بـ "الزوجة الغيورة" خلال حضوره مؤتمرا في جامعة "بليخانوف" في موسكو، وكرر قوله بأنه لا يثق بقرار ماكغريغور بخصوص اعتزاله اللعب.

وأضاف نورمحمدوف: "هو أحد الذين يغيرون رأيهم، غدا سوف يكتب أنه عاد، وسيكتب الجميع عن ذلك، لم يتفق مع إدارة " UFC"(فنون القتال المختلطة)، وقرر الضغط عليهم من أجل أن يفهموا ماذا سيخسرون عندما يذهب، هذه سياسة من أجل إجراء مفاوضات مع إدارة الفنون المختلطة".

يذكر أن حبيب تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.

وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.