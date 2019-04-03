مويس كين... مهاجم يوفنتوس الصاعد يرد على الإساءة العنصرية

قال نجم نادي يوفنتوس، مويس كين، إنه يتمسك بطريقة احتفاله بالأهداف لأنها أفضل وسيلة للرد على أية إساءة عنصرية.

وتعرض كين لإساءة عنصرية، خلال لقاء فريقه أمام كالياري، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث ألقى البعض باللائمة على طريقة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، في المباراة، التي أقيمت، أمس الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان.

وتعرض كين، لصيحات استهجان طوال المباراة، بعدما حول كرة عرضية من رودريغو بنتانكور نحو الشباك قبل خمس دقائق على النهاية، ليكمل الانتصار 2-0 ليوفنتوس متصدر الكالتشيو.

😊 Today, Moise #Kean met the children and families of the new Paideia Center in Turin 😊✍️🙏#ForzaJuve pic.twitter.com/Ulo3HVDXY0 — JuventusFC (@juventusfcen) April 3, 2019

وبعد ذلك ذهب مويس كين لمشجعي كالياري خلف المرمى وفتح ذراعيه (العناق) لهم، وردت جماهير كالياري على ذلك بإطلاق إهانات عنصرية منها أصوات تشبه أصوات القردة صدرت من مجموعة من المشجعين ضد كين.

It’s a shame we still talk about racism in 2019! But we have to speak up!

We all equal! ✊🏽 #NoToRacism pic.twitter.com/ZxUGozw4nX — Memphis (@Memphis) April 3, 2019

واعتبر بعض المشجعين هذا الرد بمثابة طريقة لإبداء الغضب من لاعب منافس بغض النظر عن عرقه، ورد كين لاحقا بنشر صورة للاحتفال مرفقة بعبارة: "أفضل وسيلة للرد على العنصرية"، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من أي من الناديين.