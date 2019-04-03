بالفيديو... أهداف مانشستر سيتي أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي (2 – صفر)

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز ثمين على ضيفه كارديف سيتي مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.