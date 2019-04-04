ماكغريغور يتراجع عن اعتزاله الفنون القتالية

رجع بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، كونور ماكغريغور، عن قراره اعتزال حلبات النزال.

وقد أعلن الإيرلندي ماكغريغور البالغ من العمر 30 سنة اعتزاله للفنون القتالية يوم 26 مارس/آذار.

وصرح ماكغريغور، اليوم الخميس، عن عودته إلى حلبات النزال، قائلا، سأستمر في النمو جانبا إلى جنب الديانات والقوميات المختلفة، الدين يسمح للإنسان التطور، وهذا العالم واحد للجميع، نلتقي في حلبات النزال.

وقام ماكغريغور، سابقا، الإعلان عن اعتزاله في مارس/آذار 2016 بعد خسارته أمام الأمريكي نات دياز، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود إلى الحلبات ويفوز في نزال ثأري على دياز في أغسطس/آب من العام ذاته.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

يذكر أن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.