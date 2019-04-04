كلوب يتحدث عن "نحس" محمد صلاح... ويكشف للمرة الأولى عن مصيره الموسم المقبل

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية لقاء فريقه أمام ساوثمبتون في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي: "عندما يقول الجميع أنه لم يسجل، منذ لا أعرف عدد المباريات، فهو لا يبدو أنه يهتم، وأنا بدوري لست مهتما"، بحسب الموقع الرسمي لنادي "ليفربول".

© REUTERS / CARL RECINE رغم الفوز على توتنهام... تصريحات غاضبة من محمد صلاح

وتابع: "حتى لم نتحدث عن هذا الأمر، أعتقد لو أن المسألة واضحة سنتكلم عنها، ولكن كيف يمكن التعامل مع حالة إذ سجل خلالها 40 هدفا الموسم الماضي، مسيرته لم تنته، في حال تمكن من تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، سيكون سجل 60 هدفا في موسمين، الأمر ليس سيئا".

ورأى المدرب الألماني، أن على لاعبه التأقلم أكثر مع "الرقابة اللصيقة"، على حد وصفه، التي يفرضها عليه لاعبو الأندية الأخرى، واعتبر أن محمد صلاح يشكل "تهديدا (للآخرين)، يساعدنا كثيرا، يتأقلم مع جميع الحالات، وفي حال لم يكن لديك سواه (مهاجم) بإمكانك الاعتماد عليه كثيرا" في إشارة منه إلى نجاح السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل الأهداف.

ودافع مدرب يورغن كلوب عن مهاجمه محمد صلاح، قائلا: "هذا الموسم، لا نعتمد على أهداف "مو" حتى لو أنه في حالة جيدة جدا مقارنة مع بقية اللاعبين، لقد سجل 17 هدفا في الدوري، وهو رقم جيد، وتنتظرنا مباريات عدة".

يذكر أن صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويا مع هاري كين (توتنهام) وبيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) وساديو ماني (ليفربول).