أول تعليق من محمد صلاح عن إنجازه القياسي

بات محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 50 مع النادي في الدوري الإنجليزي، إلا أنه قلل من إنجازه مؤكدا أن الأهم هو فوز الفريق على ساوثهامبتون.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 50 مع الريدز في الدوري خلال المباراة رقم 69 للنجم المصري مع الريدز في البطولة المحلية، محطما رقم فيرناندو توريس، الذي وصل لنفس الرصيد خلال 72 مباراة.

© REUTERS / DAVID KLEIN صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

وفقا لموقع ليفربول الرسمي ، قال صلاح: "إنه الهدف رقم 50 لي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهو هدف استثنائي بالنسبة لي. أنا سعيد بالهدف الذي أحرزته اليوم، خاصة وأنه يأتي بعد 8 مباريات لم أذق فيها طعم الشباك، وسعيد بمساعدتي للفريق أيضًا، وهذا هو الأهم".

وجاء هدف محمد صلاح قبل نهاية المباراة بعشر دقائق من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-1.

وعن تفضيله التسديد بدلا من تمرير الكرة لفيرمينو الذي كان يركض بجانبه، أضاف صلاح: "لم أفكر إطلاقا في التمرير له. أعتقد أن أي مهاجم يسعى لهز الشباك، وأنا كذلك أيضا. اتخذت قراري بالتسديد وتمكنت من تسجيل الهدف، وأنا سعيد بذلك".

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.