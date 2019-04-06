آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشخصيات جديدة تمثل الاتحاد في "فيفا"

انتخبت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "إيه أف سي"، اليوم السبت، ستة ممثلين عن قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك للدورة المقبلة، من عام 2019 ولغاية 2023، فيما احتفظ البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة برئاسة الاتحاد.

القاهرة-سبوتنيك. بحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فقد تم انتخاب سعود المهندي (قطر)، وبرافول باتيل (الهند)، وماريانو ارانيتا جونيور (الفلبين)، ودو زوهاكاي (الصين)، وكوزو تاشيما (اليابان)، لتمثيل قارة آسيا في مجس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرون في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

أما منصب العضوة النسائية التي تمثل قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي، فقد تم انتخاب محفوظة أكثر كيرون (بنغلادش)، التي حصلت على أعلى الأصوات.

وستكون أكثر كيرون ممثلة لمنطقة جنوب آسيا في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إلى جانب سوزان شلبي (فلسطين) عن منطقة غرب آسيا، وهان أون غيونغ (كوريا الشمالية) عن منطقة شرق آسيا، وكانيا كيوماني (لاوس) عن منطقة آسيان.

ولم يشهد مقعد العضو النسائي عن منطقة وسط آسيا تقديم أي طلب ترشيح خلال هذه الانتخابات، وسوف تجري انتخابات خاصة به في وقت لاحق.